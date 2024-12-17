Курс валют на 17 декабря: доллар в банках подорожал

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потеряло 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,90−41,95, евро — 44,15−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,77−41,79 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,85−43,86 грн/евро.

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