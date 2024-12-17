Индекс азиатских валют упал до 2-летнего минимума

Индекс азиатских валют упал до самого низкого уровня более чем за два года на фоне пессимизма в отношении экономических перспектив Китая и предположений о том, что администрация Трампа будет способствовать росту доллара. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Индекс Bloomberg Asia Dollar Index опустился до 89,93, уровня, который в последний раз наблюдался в ноябре 2022 года. С конца сентября индекс упал более чем на 4%, и его квартальные показатели стали худшими более чем за два года.

Настроения в отношении азиатских валют ухудшились, так как слабые меры Китая по укреплению своей экономики оказали давление на юань. Тарифные угрозы избранного президента Дональда Трампа, ослабление ожиданий снижения процентных ставок в США и политические потрясения в Корее также подрывают доверие к валютам региона.

Детали

Экономические отчеты Китая продолжают сигнализировать о неустойчивом восстановлении, а последние данные, такие как розничные продажи, свидетельствуют о неожиданном замедлении темпов роста в ноябре.

В Корее вона пострадала из-за политических проблем — инвесторы внимательно следят за историей вокруг импичмента президента Юн Сук Ёля. Тем временем индийская рупия во вторник упала до исторического минимума.

А в США доллар подскочил после победы Трампа на выборах, поскольку его политика «Америка прежде всего», как считается, приведет к укреплению валюты. Устойчивая инфляция также стимулирует ставки на то, что ФРС может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики.

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