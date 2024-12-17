За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 765 110 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 декабря: 1600 российских оккупантов, 4 танка и 34 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 765110 (+1600) человек,
- танков — 9567 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 19751 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 21159 (+8) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1025 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20406 (+34),
- крылатые ракеты — 2943 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед,
- специальная техника — 3650 (+0)
Источник: Минфин
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