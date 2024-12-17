Британия намерена запретить публичные предложения криптовалют

Великобритания намерена запретить публичные предложения криптовалют. Об этом заявил финансовый регулятор страны FCA в своем документе о новом режиме криптовалют, пишет CoinDesk.

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Детали

Будет принято законодательство, запрещающее публичные предложения криптовалют, основанное на правилах Великобритании по продвижению, которые запрещают незарегистрированным криптофирмам обращаться к британским клиентам.

Только платформы и предложения по торговле криптоактивами, подпадающие под исключения, могут не подпадать под эту меру. Пока неясно, распространяется ли запрет только на регулируемые компании.

В документе запрашивается мнение отрасли о допуске на рынок и раскрытии информации.

Напомним

FCA является регулятором Великобритании, отвечающим за надзор за финансовой деятельностью в стране, включая криптовалюту.

С 2020 года он следит за сектором и оценивает, как он будет соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, но планирует ввести новый режим в 2026 году после внедрения проекта постановления, который выйдет в следующем году.

FCA понадобится обратная связь от отрасли о том, как он может обеспечить потребителям необходимую информацию для принятия обоснованных решений, а также о планах по сокращению мошенничества.