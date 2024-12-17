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17 декабря 2024, 10:00 Читати українською

Shiba Inu vs. Dogecoin: Почему токен за $0.001 готов доминировать на рынке

Крипторынок достигает новых высот, а альткойны бьют рекорды, но на горизонте появляется новый претендент, который может затмить таких известных игроков, как Shiba Inu и Dogecoin. Этот токен привлекает внимание инвесторов, обещая невероятные перспективы для доминирования на рынке.

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Представляем XYZVerse (XYZ) — первый меметокен для всех видов спорта, объединяющий фанатов футбола, баскетбола, MMA и киберспорта, стремящийся к беспрецедентному росту, сочетая мем-культуру и спортивную страсть на платформе, ориентированной на сообщество.

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Shiba Inu (SHIB)

SHIB в последние недели претерпел некоторые изменения. За последнюю неделю его цена снизилась на 8.43%, но за последний месяц выросла на 5.44%, что указывает на восстановление. За шесть месяцев цена выросла на 34.42%, показывая долгосрочный рост.

В настоящее время SHIB торгуется в диапазоне от $0.00002805 до $0.00003489. Ближайшая поддержка находится на уровне $0.00002390. Пробитие этого уровня может привести к падению на 15%. С другой стороны, ближайшее сопротивление — на уровне $0.00003759, пробой которого откроет путь к росту на 30%.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin в настоящее время торгуется между $0.41 и $0.50. За последнюю неделю его цена снизилась на 4.86%, но за последний месяц выросла на 7.10%. За последние шесть месяцев цена выросла на 198.68%, что подтверждает позитивный долгосрочный тренд.

Согласно текущим данным, momentum Dogecoin нейтральный, RSI находится на уровне 47.38, а MACD указывает на небольшую медвежью тенденцию.

Если Dogecoin преодолеет ближайшее сопротивление на уровне $0.54, он может достичь второго сопротивления на уровне $0.64, что принесет прирост около 28%. В случае падения ниже уровня поддержки $0.35, цена может упасть до $0.25.

Заключение

Хотя SHIB и DOGE популярны, XYZVerse, объединяющий фанатов всех видов спорта, готов к грандиозному росту и доминированию с подходом, ориентированным на сообщество.

Вы можете найти больше информации о XYZVersus (XYZ) здесь:

Сайт

Источник: Минфин
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