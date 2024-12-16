Во вторник 17 декабря отключения света не запланированы, — «Укрэнерго»

Завтра, 17 декабря, применение мер по ограничению потребления электроэнергии в Украине не запланировано. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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«В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 08:00 до 22:00», — призвали в компании.