К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 16 декабря: доллар вырос на межбанке на 7 копеек
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Открытие 16 декабря
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Закрытие 16 декабря
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Изменения
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41,70/41,72
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41,77/41,79
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7 /7
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43,81/43,81
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43,80/43,80
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,97 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,95−41,97, евро — 44,20−44,33 грн.
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Источник: Минфин
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