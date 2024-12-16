Курс валют на вечер 16 декабря: доллар вырос на межбанке на 7 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 16 декабря Закрытие 16 декабря Изменения доллар 41,70/41,72 41,77/41,79 7 /7 евро 43,81/43,81 43,80/43,80 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,97 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,95−41,97, евро — 44,20−44,33 грн.

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