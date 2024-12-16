Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НКЦБФР обновила перечень сомнительных инвестпроектов
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В частности, речь идет о таких компаниях:
- FXCentrum;
- Agro Glory Time (AGTI токены);
- Kowela;
- StreamForex;
- Profi Group.
Всего в списке уже насчитывается 384 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
Источник: Минфин
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