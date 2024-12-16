Стоп доминировании биткойна — этот мемкойн на предпродаже готов к росту на 26 000%

Пока криптовалютный рынок переживает рост и альткойны достигают новых рекордов, новый претендент привлекает внимание. Инвесторы обращают внимание на предпродажу мемкойна, которая обещает ошеломляющие доходы. Может ли это быть шансом прокатиться на следующей большой волне роста криптовалют?

XYZVerse (XYZ) — это первый мемкойн для всех видов спорта, объединяющий поклонников футбола, баскетбола, MMA и киберспорта. Стремясь к беспрецедентным доходам, он сочетает культуру мемов с энтузиазмом в спорте, создавая уникальную и захватывающую платформу.

Мемкойн для всех видов спорта, который нельзя скидывать на скамейку!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в спортивную революцию, подпитываемую мемами. Подумайте об этом как о МВП экосистемы XYZVerse, где дегены могут заработать на растущем спросе на мемкойны.

Представьте себе: Polymarket достиг 1 миллиарда долларов торгового объема во время президентских выборов в США — теперь добавьте ажиотаж мемкойнов и азарт спортивных ставок. С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле и заработать, экосистема XYZVerse продолжит расширяться, и ваши вознаграждения будут взлетать до небес!

Предпродажа XYZ — ваш шанс первого квартала войти до того, как произойдет этот умопомрачительный взрыв!

В 2024 году мемкойны становятся бесспорными чемпионами криптомира, и XYZ готов победить конкурентов. С потенциалом тысячекратных доходов, которые превзойдут все ожидания, план предпродажи прогнозирует рост на 9 900% к моменту TGE. Забудьте о росте BOME на 5 000% или ралли WIF на 1 000% — XYZ готов победить их всех!

С предстоящими листингами на крупных CEX и DEX платформах, надежной защитой в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной командой, XYZ уже опережает события. Ключевое значение имеет преимущество первого входа — встаньте в очередь, пока толпа не хлынула на поле, и вы получите гораздо большие доходы!

Не оставайтесь на скамейке запасных — заберите свои токены XYZ и станьте частью следующего огромного криптосоревнования!

Bitcoin (BTC) Цена биткойна продолжает стабильно расти. За последнюю неделю она выросла на 2,80%. За последний месяц — на 17,39%. За последние шесть месяцев — на впечатляющие 54,08%. Эти данные свидетельствуют о сильном восходящем тренде для биткойна.

В настоящее время биткойн торгуется в диапазоне от $94 339,67 до $105 687,78. 10-дневная скользящая средняя составляет $102 117,49, немного выше 100-дневной средней, равной $100 918,71. Это указывает на краткосрочную силу. Индикатор относительной силы (RSI) составляет 62,23, что говорит о бычьем импульсе, но рынок еще не перекуплен. Уровень MACD на уровне 329,06 также поддерживает восходящий тренд.

Ближайший уровень сопротивления — на $110 331,88. Если биткойн пробьет его, он может нацелиться на следующее сопротивление на уровне $121 679, что означает рост на 15% от текущих цен. Вниз поддержка находится на уровне $87 635,66, а вторичная поддержка на уровне $76 287,55. Индикатор Стохастик составляет 75,32, что указывает на приближение к перекупленности. Трейдерам стоит внимательно следить за этими уровнями.

Заключение Хотя такие устоявшиеся монеты, как биткойн, заслуживают внимания, XYZVerse стремится к росту на 20 000%, объединяя поклонников спорта в экосистему, ориентированную на сообщество, которая превзойдет рынок.

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