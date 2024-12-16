Правительство Великобритании одобрило продажу Королевской почты чешскому миллиардеру

Правительство Великобритании одобрило продажу International Distribution Services (IDS) — материнской компании одной из старейших в мире почтовых компаний Royal Mail — чешскому миллиардеру Дэниелю Кретинскому. Об этом пишет Лига.

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Стоимость сделки 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4,5 миллиарда). Ожидается, что поглощение будет завершено в начале следующего года.

Royal Mail работает с 1516 года. В 2023 году была отделена от почтового ведомства и приватизирована. В последние несколько лет испытывает финансовые трудности. В декабре компанию оштрафовали на 10,5 млн фунтов за невыполнение планов по доставке почтовых отправлений.

Компания Кретинского EP Group стала крупнейшим акционером IDS два года назад, и в мае текущего года миллиардер объявил о намерении стать полноправным владельцем компании. Перед продажей британские власти проверяли Кретинского на связи с Россией из-за того, что его структуры занимались транспортировкой российского газа в Центральную Европу.

Согласно условиям соглашения новый владелец сохранит торговую марку, штаб-квартиру и налоговое резидентство Royal Mail в Великобритании в течение следующих пяти лет.

Кретинский сообщил Би-Би-Си, что намерен развивать в Royal Mail направление доставки посылок, вложить значительные средства в установку почтаматов, чтобы сделать онлайн-доставку более эффективной, как это происходит во всей Европе.

Напомним

Кретинский известен, прежде всего, как владелец крупнейшей в Чехии энергокомпании — EPH. Он владеет долями во французской газете Le Monde, нидерландской почте PostNL, футбольных клубах Вест Хэм Юнайтед и Спарта Прага.

В Украине Кретинскому принадлежит ООО «Си-Эн-Джи» — владелец специального разрешения на разработку Ужгородской газовой площади. Состояние Кретинского оценивают в $7 миллиардов.