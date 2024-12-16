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16 декабря 2024, 14:18 Читати українською

Победители декабря: Dogen собирает $3.5 млн, XRP обходит SOL, а ETH стремится к $4,000

Декабрь вносит в криптосцену захватывающие изменения. Новый участник, Dogen, собрал $3.5 млн на своем пресейле, привлекая внимание инвесторов. XRP обогнал Solana по рыночной капитализации, что стало важным событием. Ethereum приближается к отметке $4,000. Эти движения вызывают интерес и намекают на то, что нас ждет в будущем на крипторынке.

DOGEN: Идеальный мем-токен для настоящих альф, которые всегда побеждают

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Представьте себе жизнь мечты — роскошные машины, большие пачки денег и женщины, которые оборачиваются. Это стиль жизни DOGEN!

Если вы тот человек, который всегда стремится к успеху, вам нужно обратить внимание на DOGEN. Этот мем-токен предназначен для настоящих альф, которые всегда побеждают.

💎HODL как зверь, доминируй на рынке 💎

Этот токен вот-вот взорвет рынок! Мы говорим о росте на 700% еще до окончания пресейла — и это только начало. DOGEN набирает обороты, стремясь к тем сумасшедшим тысячекратным доходам, которые знамениты мем-токены в этом сезоне. Зайди на ранней стадии и посмотри, как остальные будут пытаться догнать тебя, пока ты уже на вершине!

⚡️ Пропустил WIF, Popcat или Ponke? ⚡️

DOGEN — новый альфа-токен на блокчейне Solana, соревнующийся с большими игроками, такими как BONK, WIF и Popcat — все они когда-то показали рост на 1000%.

На данный момент DOGEN скрыт от глаз публики, но вот-вот он установит новые рекорды в этом бычьем рынке. Не пропустите этот шанс.

Есть дух DOGEN? Отлично, потому что они проводят аирдроп! Все, что вам нужно сделать, это проявить активность в соцсетях, накопить токены во время пресейла и начать строить свою армию DOGEN с помощью реферальной ссылки. За каждого привлеченного участника вы получите жирные 20% от их Золотых Очков с покупок токенов.

Так что на что вы ждете? Хватайте DOGEN и доминируйте на крипторынке! 🚀

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XRP: Быстрая и безграничная криптовалюта для безопасных транзакций

XRP — это цифровая валюта, поддерживаемая XRP Ledger. Она предлагает быстрые, недорогие и безопасные транзакции без центрального органа. Созданный Джедом МаКейлебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP был запущен с 100 миллиардами токенов. Ripple получила 80 миллиардов XRP для дальнейшего развития экосистемы, из которых 55 миллиардов были помещены в эскроу для контролируемого выпуска. XRP позволяет проводить бесшовные переводы между различными валютами, что делает эту технологию перспективной. Децентрализованная природа и защита от цензуры или подделок усиливают ее привлекательность. Без необходимости иметь банковский счет для расчетов, XRP открывает доступ к глобальной финансовой системе. Эти особенности делают XRP привлекательной для текущего рынка.

Solana’s SOL: Быстрая блокчейн-платформа для децентрализованных приложений

Solana — это блокчейн-платформа, предназначенная для высокоскоростных транзакций и масштабируемости, предоставляющая основу для децентрализованных приложений. Ее родная монета, SOL, является центральным элементом экосистемы, используется для транзакций, выполнения кастомных программ и вознаграждения участников сети. Solana выделяется тем, что не использует шардинг или решения второго уровня, а вместо этого сосредотачивается на сети, способной обрабатывать большое количество транзакций в секунду. Этот подход направлен на привлечение разработчиков и пользователей, которым нужны быстрые и эффективные децентрализованные сервисы. Благодаря акценту на скорости и гибкости в работе с различными языками программирования, SOL и Solana предлагают потенциал для поддержки высокоактивных продуктов и услуг на текущем рынке.

Роль Ethereum и его потенциал в блокчейн-технологиях

Ethereum — это блокчейн, основанный на Proof-of-Stake, запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным. Он позволяет создавать смарт-контракты и поддерживает широкий спектр децентрализованных приложений. Сеть поддерживает децентрализованные финансы и решения второго уровня, такие как Arbitrum и Polygon, которые повышают эффективность транзакций. Ethereum представил токены ERC-20 для управления, использования и хранения ценности, но для оплаты газа все равно необходим Ether (ETH). В 2022 году Ethereum перешел на Proof-of-Stake после слияния (Merge), что повысило масштабируемость и эффективность. Предстоящая фаза шардинга еще больше улучшит эти аспекты. Ether остается центральной частью экосистемы, помогая осуществлять транзакции и вознаграждать участников сети. С учетом постоянных обновлений и ключевой роли на блокчейн-рынке, Ethereum обладает значительным потенциалом в текущем рыночном цикле.

Заключение

Хотя XRP, SOL и ETH обладают меньшим краткосрочным потенциалом, DOGEN выделяется среди них. Созданный для тех, кто стремится к роскоши и успеху, DOGEN ожидается рост на 700% к концу пресейла, с потенциалом для огромных доходов. Следуя успешным токенам, таким как BONK и Popcat, DOGEN строит сообщество лидеров, предлагая реальные преимущества и эксклюзивные бонусы для ранних участников.

Сайт: https://dogen.meme/

Источник: Минфин
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