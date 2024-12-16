Как будет работать Новая почта на Рождество и Новый год: объяснение компании

В рождественские и новогодние праздники отделения «Новой почты» будут иметь некоторые особенности работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, отделения и адресная доставка будут работать по следующему графику:

25 декабря — по своему обычному расписанию;

31 декабря — до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения);

1 января — отделения и курьеры не будут работать.

Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки клиенты смогут получить.

Остальные дни компания будет работать по обычному графику.