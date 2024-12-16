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16 декабря 2024, 14:12 Читати українською

Акционеры Revolut продали акции компании почти на $1 млрд

Сотрудники Revolut и ранние инвесторы с августа продали акции на сумму около $1 млрд после того, как банковская лицензия финтех-компании в Великобритании обеспечила ей поддержку со стороны крупных финансовых учреждений и обеспечила оценку в $45 млрд, пишет Financial Times.

Сотрудники Revolut и ранние инвесторы с августа продали акции на сумму около $1 млрд после того, как банковская лицензия финтех-компании в Великобритании обеспечила ей поддержку со стороны крупных финансовых учреждений и обеспечила оценку в $45 млрд, пишет Financial Times.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМасштаб продаж свидетельствует о превращении Revolut, соучредителем которого является украинец Влад Яценко, из финтех-новичка в серьезного конкурента на банковском рынке.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб продаж свидетельствует о превращении Revolut, соучредителем которого является украинец Влад Яценко, из финтех-новичка в серьезного конкурента на банковском рынке.

Группа дважды продолжала вторичную продажу акций. Сначала акции могли продавать только действующие сотрудники компании, однако затем такую возможность предоставили также ранним инвесторам и бывшим сотрудникам.

Продажа, начавшаяся через месяц после выдачи Revolut долгожданной банковской лицензии в Великобритании, привлекла множество институциональных инвесторов, включая Mubadala из ОАЭ, впервые купившего долю.

По словам источников, ранние венчурные инвесторы продали акций на сумму около $500 млн. во втором раунде продаж. В целом продажи акций теперь должны превысить $1 млрд, добавили они.

По данным Financial Times, соучредитель и генеральный директор компании Николай Сторонский заработал в первом раунде от $200 до $300 млн.

Источник: Минфин
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