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16 декабря 2024, 11:39 Читати українською

Министр финансов США допустила введение санкций против банков Китая

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против танкеров теневого флота рф и не исключают введения санкций против китайских банков в стремлении сократить доходы россии от продажи нефти, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом пишет The Daily Star.

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против танкеров теневого флота рф и не исключают введения санкций против китайских банков в стремлении сократить доходы россии от продажи нефти, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Что известно

США и их союзники также могут рассмотреть возможность снижения установленного ими потолка цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель, который запрещает западное страхование и морские услуги для грузов, превышающих этот уровень, отметила Йеллен.

Казначейство уже применяет санкции к отдельным танкерам и их владельцам за работу сверх предельной цены и может сделать больше в этой области, добавила министр финансов США, чьи полномочия истекут 20 января.

«Здесь есть несколько возможностей. Мы не рассматриваем санкции, но мы всегда смотрим на доходы от продажи нефти, и если мы сможем найти способы еще больше снизить доходы от продажи российской нефти, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке», — сказала Йеллен.

Детали

Представители Казначейства США продолжают вести переговоры со своими китайскими коллегами по вопросам выявления деятельности финансовых учреждений, которые могут способствовать операциям, связанным россией. Йеллен отметила, что этим обсуждениям способствовали усилия по восстановлению американо-китайских экономических и финансовых связей, предпринятые за последние два года.

«Я абсолютно не исключаю возможности того, что мы введем санкции против отдельного банка, если у нас будет необходимый уровень… доказательств для введения санкций», — сказала она. «Но у нас также есть канал, по которому мы можем обсуждать конкретные проблемы, и иногда этого достаточно».

По ее словам, предупреждения в адрес крупных китайских банков увенчались успехом, заставив их «очень настороженно» отнестись к санкциям, которые отрезали бы их от операций в долларах.

«Власти Китая понимают, что применение нами этих санкций станет серьезной угрозой с весьма неблагоприятными последствиями», — сказала Йеллен. «Они хотят торговать с россией, но не хотят, чтобы их банки попали под санкции».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
gucci
gucci
16 декабря 2024, 13:05
#
Американець плюнув в китайця. Той обтерся, посміхнувся американцю і показав дулю, коли той пійшов.
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