Курс валют на 16 декабря: евро и доллар дорожают

В понедельник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,95 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,90−41,95, евро — 44,20−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,70−41,72 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,81−43,81 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту