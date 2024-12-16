За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 763 510 военных.
Потери врага за 15 декабря: 1070 российских оккупантов, 12 танков и 16 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 763510 (+1070) человек,
- танков — 9563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 19736 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 21151 (+23) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1025 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20372 (+16),
- крылатые ракеты — 2943 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31480 (+82) ед,
- специальная техника — 3650 (+2)
Источник: Минфин
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