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16 декабря 2024, 12:30 Читати українською

Активы мировых ETF выросли на 30% и достигли $15 трлн

Активы глобальных ETF выросли до $15 трлн, что стало результатом массового перехода инвесторов из взаимных фондов. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на данные исследовательской группы ETFGI, инвесторы в этом году вложили в ETF $1,7 трлн, увеличив совокупные активы отрасли на 30% по сравнению с 2023 годом.

Активы глобальных ETF выросли до $15 трлн, что стало результатом массового перехода инвесторов из взаимных фондов.
Фото: depositphotos

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Основным драйвером притока капитала стали США, где объем новых денег превысил $1 трлн. Эксперты объяснили это стремлением трейдеров заработать на значительном росте акций американских компаний.

Financial Times отмечает, что инвесторы используют ETF для разнообразных стратегий, выходящих за рамки пассивного индексного инвестирования, с которого началось распространение этих продуктов в начале 1990-х годов. Популярность набирают активно управляемые ETF, а также фонды, ориентированные на государственные и корпоративные облигации.

«Структура ETF становится универсальной для индустрии управления инвестициями», — цитирует газета директора по разработке продуктов в консалтинговой компании Cerulli Associates Даниила Шапиро. Он отметил низкие затраты, инновационные стратегии и универсальность ETF для различных портфелей.

Больше всего ETF предлагают инвесткомпании BlackRock, Vanguard и State Street. Они, в том числе управляют фондами, отслеживающими индекс S&P 500.

Популярностью пользуются и фонды, отслеживающие другие индексы, а также ETF, которые дают возможность торговать с кредитным плечом.

Вместе с этим за последние три года, по данным FT, взаимные фонды потеряли около $2 трлн активов. Однако их общая стоимость по-прежнему превышает объемы ETF и составляет $21,6 трлн.

Инвестирование в ETFs

Уже через 8 дней вы научитесь стратегиям инвестирования в ETFs фонды. Историческая доходность ETF-фондов может составлять в среднем до 15% годовых в валюте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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