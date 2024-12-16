Apple планирует выпуск складных и более тонких iPhone

Компания Apple решила изменить дизайн новых iPhone — их планируется сделать тоньше; также она собирается выпустить две складные модели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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Что известно

Новые смартфоны могут быть тоньше существующих, толщина которых примерно 8 мм, и дешевле за счет упрощения системы камер по сравнению с Pro-версиями.

Такие тонкие устройства будут нацелены на покупателей, которые готовы отказаться от некоторых функций, доступных в Pro.

Складные смартфоны будут в двух вариантах: один будет ближе к iPhone (размер дисплея в разложенном виде будет больше, чем у модели 16 Pro Max, — его диагональ 6,9 дюйма), другой — ближе к ноутбуку (его экран будет раскладываться почти на 19 дюймов).

Основные проблемы в разработке складных моделей были связаны с шарнирами, которые и позволяют им складываться, а также гибким дисплеем. Рассматривалась возможность создать устройство, у которого был бы дисплей на внешней стороне в сложенном виде, но Apple сосредоточилась на тех, у которых экран будет внутри, отмечает газета.

Выпуск складных моделей может начаться в 2026—2027 годах.

WSJ отмечает, что эти шаги компания предпринимает в поисках новых способов ускорить рост на фоне падения некоторых доходов: в частности, продажи iPhone снизились, в этой части выручка Apple вырастет менее чем на 1% в текущем году. Тем не менее продажи приносят компании около половины общего дохода.

Напомним

С 2019 года массовое производство складных смартфонов запустила Samsung. У компании есть две модели: Fold складывается как книга, появившаяся в 2020-м Flip — как телефоны-раскладушки из 2000-х. В июле Samsung представила очередные версии этих моделей — Z Fold 6 и Z Flip 6. Оба телефона стали легче и тоньше, у Fold улучшились яркость экрана и время автономной работы, а у Flip — характеристики широкоугольной камеры.

WSJ приводит данные исследовательской компании TrendForce, согласно которым складные смартфоны остаются нишевым товаром: ожидается, что в этом году их продажи составят около 1,5% от общего объема рынка.