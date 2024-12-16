Apple планирует выпуск складных и более тонких iPhone

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2024, 9:44 Читати українською

Apple планирует выпуск складных и более тонких iPhone

Компания Apple решила изменить дизайн новых iPhone — их планируется сделать тоньше; также она собирается выпустить две складные модели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Компания Apple решила изменить дизайн новых iPhone — их планируется сделать тоньше; также она собирается выпустить две складные модели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Фото: ifix.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Новые смартфоны могут быть тоньше существующих, толщина которых примерно 8 мм, и дешевле за счет упрощения системы камер по сравнению с Pro-версиями.

Такие тонкие устройства будут нацелены на покупателей, которые готовы отказаться от некоторых функций, доступных в Pro.

Складные смартфоны будут в двух вариантах: один будет ближе к iPhone (размер дисплея в разложенном виде будет больше, чем у модели 16 Pro Max, — его диагональ 6,9 дюйма), другой — ближе к ноутбуку (его экран будет раскладываться почти на 19 дюймов).

Основные проблемы в разработке складных моделей были связаны с шарнирами, которые и позволяют им складываться, а также гибким дисплеем. Рассматривалась возможность создать устройство, у которого был бы дисплей на внешней стороне в сложенном виде, но Apple сосредоточилась на тех, у которых экран будет внутри, отмечает газета.

Выпуск складных моделей может начаться в 2026—2027 годах.

WSJ отмечает, что эти шаги компания предпринимает в поисках новых способов ускорить рост на фоне падения некоторых доходов: в частности, продажи iPhone снизились, в этой части выручка Apple вырастет менее чем на 1% в текущем году. Тем не менее продажи приносят компании около половины общего дохода.

Напомним

С 2019 года массовое производство складных смартфонов запустила Samsung. У компании есть две модели: Fold складывается как книга, появившаяся в 2020-м Flip — как телефоны-раскладушки из 2000-х. В июле Samsung представила очередные версии этих моделей — Z Fold 6 и Z Flip 6. Оба телефона стали легче и тоньше, у Fold улучшились яркость экрана и время автономной работы, а у Flip — характеристики широкоугольной камеры.

WSJ приводит данные исследовательской компании TrendForce, согласно которым складные смартфоны остаются нишевым товаром: ожидается, что в этом году их продажи составят около 1,5% от общего объема рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами