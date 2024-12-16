Компания MicroStrategy, предоставляющая бизнес-аналитику, мобильное ПО и облачные услуги, а также являющаяся крупнейшим публичным корпоративным держателем биткоина, будет добавлена в высокотехнологичный индекс Nasdaq-100 уже 23 декабря, пишет Reuters.
MicroStrategy обеспечила себе место в Nasdaq-100
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Что известно
Сообщается, что MicroStrategy обеспечила себе место в Nasdaq-100 благодаря скачку акций на фоне удорожания биткоина.
Помимо нее, в индекс войдут: компания по анализу данных Palantir Technologies и производитель электрошокеров Axon Enterprise. Между тем Illumina, Super Micro Computer и Moderna будут исключены из Nasdaq-100.
С начала текущего года акции MicroStrategy взлетели более чем в шесть раз в этом году, доведя его рыночную стоимость почти до $94 млрд.
Источник: Минфин
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