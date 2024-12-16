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16 декабря 2024, 9:01 Читати українською

Капитализация Broadcom впервые превысила отметку в $1 трлн

Капитализация Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, впервые превысила отметку в $1 трлн.

Капитализация Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, впервые превысила отметку в $1 трлн.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноАкции компании прибавили в цене более 21% на торгах в пятницу.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Акции компании прибавили в цене более 21% на торгах в пятницу.

Рыночная стоимость Broadcom по итогам предыдущей сессии составила $843,79 млрд. Таким образом, акции компании должны подорожать по крайней мере на 19% до закрытия рынка, чтобы она завершила торги с рыночной стоимостью свыше $1 трлн.

Отчетность Broadcom за четвёртый финквартал, опубликованная после закрытия американского рынка в четверг, показала существенный рост чистой прибыли и выручки компании.

Однако особенно вдохновили инвесторов прогнозы компании по росту рынка ИИ. Broadcom ожидает увеличения выручки от продаж чипов для ИИ разработок на 65% в текущем квартале. В прошлом фингоду этот показатель взлетел более чем в три раза, достигнув $12,2 млрд.

Руководство Broadcom ожидает, что объем рынка для разрабатываемых ИИ-чипов достигнет $60−90 млрд в 2027 году.

Напомним

Первой американской компанией, капитализация которой превысила $1 трлн, стала Apple Inc., это произошло в августе 2018 года, напоминает MarketWatch. Рыночная стоимость изготовителя графических процессоров Nvidia Corp. превзошла эту отметку в июне 2023 года.

Также в клуб американских компаний, капитализация которых когда-то поднималась выше $1 трлн, входят Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Tesla Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) и Berkshire Hathaway Inc.

Рыночная стоимость Apple, Nvidia и Microsoft сейчас превышает $3 трлн, Amazon.com — $2 трлн, Meta и Tesla — $1 трлн, тогда как капитализация TSMC и Berkshire Hathaway опустилась ниже $1 трлн.

Источник: Минфин
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