Новые графики отключения света: Сколько будем без света 16 декабря

С 16 декабря вводятся унифицированные графики отключения электроэнергии для всей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК.

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Что известно о новых графиках

«Это значит, что графики будут выглядеть и действовать одинаково во всех украинских городах. Количество времени со светом увеличится. Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством», — говорится в сообщении.

Как объяснили энергетики, по всей стране каждую группу разделили на две подгруппы, и теперь, когда выключать всю группу не нужно, Облэнерго может отключить только полгруппы и более точно распределить нагрузку на энергосистему.

«Таким образом, больше людей одновременно будут со светом, но надо понимать, если случиться локальная авария или враг повредит линии передач, графики для этого региона изменятся», — подытожили в ДТЭК.

Графики отключений

Для бытовых потребители

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений

• 08:00 — 12:00 — две очереди отключений

• 12:00 — 15:00 — полторы очереди отключений

• 15:00 — 17:00 — две очереди отключений

• 17:00 — 19:00 — полторы очереди отключений

• 19:00 — 20:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

• 07:00 — 21:00.

Графики для Киева

Графики для Киевской области