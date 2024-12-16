Официальный курс: НБУ укрепил гривну на пять копейки

Национальный банк Украины установил на 16 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,607 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 16 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,73 грн (на 13 декабря курс был установлен на уровне 43,70 грн). Европейская валюта подорожала на 3 копейки.

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