T-Mobile в следующем году вернет акционерам до $14 млрд

Американский оператор связи T-Mobile US Inc. утвердил программу возврата средств акционерам до конца 2025 года, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

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В настоящее время программа рассчитана на сумму до $14 млрд, но компания может рассмотреть возможность ее увеличения в зависимости от сроков закрытия ряда сделок, в частности, покупки активов в сфере беспроводной связи US Cellular за $4,4 млрд, а также других факторов.

Новая программа дополняет действующую, рассчитанную до конца 2024 года, и предусматривает выкуп акций и выплату дивидендов в неназванных пропорциях с финансированием из имеющихся и заемных средств.

Ранее T-Mobile заявила, что в период с 18 сентября 2024 года по конец 2027 года планирует вернуть акционерам до $50 млрд.

Ее акции дешевеют на 0,9% во время предыдущих торгов в пятницу.