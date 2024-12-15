Южная Корея принимает меры по стабилизации рынков на фоне импичмента президенту

Министерство финансов Южной Кореи пообещало в воскресенье продолжать быстро внедрять меры по стабилизации рынка, необходимые для поддержки экономики после того, как президенту Юн Сук Йолу был объявлен импичмент. Об этом сообщает Reuters.

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Минфин Южной Кореи заявил, что будет активно общаться с парламентом для поддержки стабильности экономики, добавив, что планирует объявить свой двухлетний план политики до конца этого года.

Лидер главной оппозиционной Демократической партии Ли Чже Мен призвал создать Национальный совет стабильности с участием правительства и парламента для обсуждения вопросов финансов, экономики и жизнедеятельности населения.

Банк Кореи заявил, что вместе с правительством будет использовать все имеющиеся политические инструменты, чтобы отреагировать и предотвратить любую эскалацию волатильности на финансовом и валютном рынках.

Там также заявили, что необходимо более активно реагировать на экономические последствия, чем в прошлые периоды президентских импичментов, из-за усиления вызовов во внешних условиях, таких как рост неопределенности в торговой среде и усиление глобальной конкуренции в ключевых отраслях промышленности.

Финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что ожидается стабилизация финансовых рынков, поскольку недавние политические события считаются временными потрясениями, но он расширит фонды стабилизации рынка, если это будет необходимо.