Meta Platforms призывает заблокировать преобразование OpenAI в коммерческую компанию

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В письме генеральному прокурору Робу Бонту, датированному четвергом 12 декабря, Meta заявила, что разрешение на превращение OpenAI в коммерческую компанию создаст опасный прецедент, который позволит стартапам пользоваться преимуществами некоммерческого статуса до тех пор, пока они не будут готовы стать прибыльными, сообщает WSJ.

«Поведение OpenAI может иметь сейсмические последствия для Кремниевой долины. Если новая бизнес-модель OpenAI окажется действительной, некоммерческие инвесторы получат такие же преимущества, как и те, кто инвестирует в коммерческие компании обычным способом, а также извлекут выгоду от налоговых списаний, предоставленных правительством», — цитирует WSJ слова Цель в письме.