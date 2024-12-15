Рост ВВП Британии замедляется

Экономические показатели Великобритании вызвали обеспокоенность, поскольку Управление национальной статистики (ONS) сообщило о замедлении роста ВВП в октябре. Показатель меньше на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Модели прогнозирования Deutsche Bank указывают на потенциальный негативный риск для квартального роста ВВП в IV квартале 2024 года (от -0,1% до 0,1% кв/кв). В отчете также отмечается, что риск квартального сокращения уже нельзя игнорировать.

Это четвертое разочарование в показателях ВВП за пять месяцев, что сигнализирует о потенциальных проблемах для роста экономики в четвертом квартале 2024 года.

Deutsche Bank ожидает, что замедление роста ВВП окажет значительное влияние на политику. Более низкий ВВП ударит по денежным поступлениям, повышая риск дефицита финансирования, исходя из текущих прогнозов OBR.