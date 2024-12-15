Трамп рассматривает приватизацию Почтовой службы США

Дональд Трамп выразил большой интерес к приватизации Почтовой службы США в течение последних недель, ссылаясь на финансовые потери. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Этот шаг может поколебать потребительскую доставку и цепи поставок для бизнеса, а также вытолкнуть сотни тысяч федеральных служащих из государственного аппарата.

Трамп обсуждал свое желание реформировать почтовую службу в своем имении Мар-а-Лаго с кандидатом на должность министра торговли и сопредседателем его президентской переходной кампании Говардом Лутником.

В декабре Трамп также созвал группу чиновников переходного периода, чтобы спросить их мнение о приватизации агентства, сказал один из собеседников Washington Post. Рассказав о ежегодном финансовом ущербе почтового агентства, Трамп сказал, что правительство не должно субсидировать эту организацию.

Конкретные планы Трампа по реформированию Почтовой службы не были ясны. Но на посту президента в 2019 году он враждовал с национальным почтовым оператором, пытаясь заставить его передать ключевые функции — в том числе установление тарифов, кадровые решения, трудовые отношения и управление отношениями с крупнейшими клиентами — Министерству финансов.