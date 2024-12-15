В воскресенье 15 декабря отключения будут действовать 14 часов

В воскресенье, 15 декабря, энергетики с 08:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как сообщают, объемы отключений будут следующими:

08:00 — 14:00 — одна очередь отключений

14:00 — 17:00 — две очереди отключений

17:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 08:00 до 22:00.

«Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре», — говорится в сообщении.

Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.