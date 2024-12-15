В воскресенье, 15 декабря, энергетики с 08:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
В воскресенье 15 декабря отключения будут действовать 14 часов
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Как сообщают, объемы отключений будут следующими:
- 08:00 — 14:00 — одна очередь отключений
- 14:00 — 17:00 — две очереди отключений
- 17:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 08:00 до 22:00.
«Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре», — говорится в сообщении.
Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.
Источник: Минфин
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