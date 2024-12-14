Национальный банк Украины в течение 9−13 декабря продал на рынке $1075 млн, что является самой большой суммой с конца мая. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк за неделю продал 1 миллиард долларов: рекорд за полгода
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В то же время, за этот период НБУ купил лишь $0,10 млн, продолжая свою политику поддержки национальной валюты.
В целом с начала года регулятор продал $31,5 млрд, а купил всего $125 млн.
Официальный курс доллара в паре с гривной за весь 2024 вырос с 38 грн до 41,65 грн.
Источник: НБУ
Источник: Минфин
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