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14 декабря 2024, 14:25 Читати українською

Google просит приостановить соглашение Microsoft и OpenAI в области облачных вычислений

Google официально обратилась в Федеральную торговую комиссию (FTC) с просьбой прекратить эксклюзивное соглашение между Microsoft и OpenAI о размещении технологий искусственного интеллекта на серверах технологического гиганта. Об этом пишет Reuters.

Google официально обратилась в Федеральную торговую комиссию (FTC) с просьбой прекратить эксклюзивное соглашение между Microsoft и OpenAI о размещении технологий искусственного интеллекта на серверах технологического гиганта.

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Конфликт возник из-за принципиального вопроса монополизации рынка облачных ИИ-технологий. По условиям нынешнего соглашения компании, покупающие технологии OpenAI через Microsoft, могут столкнуться с дополнительными финансовыми затратами, если не будут использовать серверы корпорации.

FTC уже начала широкое антимонопольное расследование в отношении компании Microsoft, ее бизнеса по лицензированию программного обеспечения и облачных вычислений. Компанию обвиняют в злоупотреблении рыночными властями в сфере программного обеспечения. Предыдущие исследования указывают на системные ограничения других игроков рынка.

Руководство Microsoft предложило FTC провести внутреннюю проверку возможных утечек информации об антимонопольном расследовании.

Microsoft также обвинили в несправедливом завышении цен для клиентов конкурентных облачных компаний Великобритании. В судебном иске говорится о возмещении ущерба на сумму свыше $1,27 миллиарда.

Источник: Минфин
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