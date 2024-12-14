Intel не исключает возможности продажи бизнеса по производству чипов

Мишель Джонсон Холтхаус и Дэвид Зинснер, временные руководители Intel, получившие свои должности после ухода с поста Пэт Гелсингер, не исключают возможности продажи бизнеса по производству чипов. Об этом сообщает Reuters.

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Во время конференции Barclays у Холтхаус и Зинснера спросили, связано ли дальнейшее объединение производства и дизайна компании с успехом нового техпроцесса 18A, который планируется использовать для изготовления флагманских чипов для ПК. Руководители отметили, что в случае провала этой технологии возможна продажа производственного бизнеса, хотя это решение не зависит от них.

Относительно Зинснер, он добавил, что Intel уже выделяет финансовую и операционную деятельность подразделения по производству чипов в отдельную структуру — Intel Foundry. Это подразделение работает независимо от других частей компании и готовится к созданию отдельного операционного совета и внедрению собственной системы программного обеспечения для бизнес-процессов.