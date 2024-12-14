Кабинет Министров продолжит финансирование программы установки альтернативных источников энергии для граждан и бизнеса на следующий год. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил, открывая заседание Кабмина, передает пресс-служба правительства.
Правительство продолжит программу кредитов на установление домашних СЭС
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Что известно
По его словам, речь идет о грантах и льготных кредитах для установки солнечных станций, накопителей энергии и другого энергооборудования, которые могут получить бизнес, ОСМД и частные домохозяйства.
Шмигаль сообщил, что программами доступного кредитования уже воспользовались сотни предпринимателей и частных домов.
Также он добавил, что по программе грантов для ОСМД «ГринДом» уже есть 121 проект, и это количество постоянно растет.
Как сообщалось, в октябре в Украине запустили кампанию «Энергосознательные», на сайте которой собраны все программы украинского правительства для поддержки распределенной генерации.
Подробности
В частности, воспользоваться программами могут:
- частные домохозяйства, желающие уменьшить зависимость от централизованной электросети. Для граждан существует возможность беспроцентной ставки на установку солнечных панелей и накопителей энергии с возможностью кредитования до 480 тысяч. грн на 10 лет;
- ОСМД и ЖСК, стремящиеся улучшить энергоэффективность своих домов, могут получить компенсацию до 1 млн. грн. на солнечные станции и до 2 млн. грн. на тепловые насосы. Государство покрывает до 70% стоимости оборудования для энергоэффективности дома;
- малые и средние предприятия, которые могут получить кредиты до 150 млн. грн. под 5−7−9% для развития экологических энергетических решений.
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