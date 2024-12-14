Правительство продолжит программу кредитов на установление домашних СЭС

Кабинет Министров продолжит финансирование программы установки альтернативных источников энергии для граждан и бизнеса на следующий год. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил, открывая заседание Кабмина, передает пресс-служба правительства.

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Что известно

По его словам, речь идет о грантах и льготных кредитах для установки солнечных станций, накопителей энергии и другого энергооборудования, которые могут получить бизнес, ОСМД и частные домохозяйства.

Шмигаль сообщил, что программами доступного кредитования уже воспользовались сотни предпринимателей и частных домов.

Также он добавил, что по программе грантов для ОСМД «ГринДом» уже есть 121 проект, и это количество постоянно растет.

Как сообщалось, в октябре в Украине запустили кампанию «Энергосознательные», на сайте которой собраны все программы украинского правительства для поддержки распределенной генерации.

Подробности

В частности, воспользоваться программами могут: