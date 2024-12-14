Ситуация стабильная: банкир дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Ситуация на валютном рынке Украины остается достаточно стабильной и предсказуемой. Не исключением станет и следующая неделя 16−22 декабря. Об этом сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, пишет РБК-Украина.

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Что известно

Как отметил банкир, несмотря на внешние военные и энергетические обстоятельства, благодаря режиму «управляемой гибкости» на валютном рынке будет наблюдаться относительное равновесие между спросом и предложением, что положительно скажется на курсовых показателях.

«Вполне возможно, что, как и в предыдущие недели, валютные изменения хотя и будут разнонаправленными (то вверх, то вниз), однако они будут оставаться незначительными», — сказал он.

По его словам, важным фактором влияния на валютный рынок останется объем международной финпомощи: в ноябре она составила 6,5 млрд. долларов, которых хватило для покрытия ноябрьских расходов бюджета. А международные резервы составляют 40 млрд долларов, что придаст «раскрепощенности» регулятору при осуществлении валютных интервенций.

Подробности

«В то же время, на наличном рынке, где формирование курсов происходит на основе межбанковских показателей, можно ожидать сохранения баланса между покупателями и продавцами главным образом благодаря праздничному сезону», — добавил Лесовой.

Банкир не исключил, что на наличный рынок может оказывать давление чисто психологический фактор, вызванный опасениями тяжелой зимы, «туманностью» будущего, а также вереницей разнообразных курсовых прогнозов. Однако валюта не дефицит, и даже ситуативный рост спроса может быть временным, считает он.

«Можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться без значительных углублений и разрывов. В праздничный период может снизиться разница между курсами безналичного и наличного рынков», — прогнозирует банкир.

Прогноз курса

Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими: