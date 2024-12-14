Правительство Швейцарии отклонило введение налога для супербогатых: повредит репутации страны

Правительство Швейцарии отклонило предложение о повышении налога на наследство для супербогатых людей, потому что это повредит репутации страны и принесет дополнительный ущерб. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Отказ правительства еще не означает, что налог не будет введен — это будут решать швейцарцы на референдуме, дату которого объявят впоследствии. Но позиция правительства снижает шансы на введение налога.

Идея вести налог в 50% на наследство более чем в 50 млн франков ($56 млн) для сбора средств на борьбу с изменением климата выдвинула политическая группа «Молодые социалисты». Они собрали 100 000 подписей, необходимых для проведения национального референдума.

В рамках швейцарской системы прямой демократии правительство имело возможность отклонить или поддержать это предложение. Правительство не поддержало, указав, что введение налога принесет больше убытков, чем прибыли.

Ссылаясь на расчеты налоговых органов, правительство заявило, что новый налог может принести более 4 млрд франков. Но в то же время более трех четвертей потенциальных фискальных доходов будут потеряны, поскольку богатые люди покинут Швейцарию. Отъезд богатых также повлияет на другие налоги на доходы и имущество, что ухудшит положение государства.