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14 декабря 2024, 9:55 Читати українською

ДБР сообщило банкирам о подозрении в выводе из «Мегабанка» недвижимости на 260 миллионов

ДБР сообщило банкирам о подозрении в деле вывода из «Мегабанка» недвижимости на 260 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

ДБР сообщило банкирам о подозрении в деле вывода из «Мегабанка» недвижимости на 260 миллионов.

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Что известно

Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило шести лицам о подозрении в растрате недвижимого имущества одного из банков и подлоге и использовании поддельных документов и печати банка (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).

Речь идет о бывшем директоре отделения банка, частном нотариусе и трех представителях компаний-нерезидентов, они задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им мер, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Место нахождения еще одного подозреваемого пока не установлено, отмечается в сообщении.

Подробности

Обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о харьковском «Мегабанке», признанном неплатежеспособным в июне 2022 года.

По данным следствия, в январе 2022 года, неустановленные в настоящее время лица, привлекли частного нотариуса и одного из подозреваемых и организовали подлог доверенностей от имени учредителей компаний-нерезидентов, связанных с рф.

«Достоверно зная, что банк является проблемным, подозреваемые использовали эти поддельные документы и организовали заключение ряда мнимых ипотечных и других договоров под видом привлечения 12 млн евро к капиталу банка», — отмечается в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
14 декабря 2024, 10:56
#
7 квітня 2017 журналісти Радіо Свобода Україна та Суспільного провели розслідування та встановили що державний ПАТ «Турбоатом» тримає всі гроші у «Мегабанку» власником банку є генеральний директор ПАТ «Турбоатом» Віктор Суботін — всі розумні люди знали що це не банк, а звичайний обналовідмивочний ларьок
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