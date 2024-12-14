В россии заблокировали Viber

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber. Решение было принято в связи с нарушением законодательства. Об этом сообщают российские СМИ.

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«Выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — говорится в сообщении ведомства.