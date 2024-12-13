Турецкий регулятор оштрафовал Google на $75 млн

Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google на 2,61 млрд лир ($75 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов для размещения рекламы, передает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

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Антимонопольный орган заявил, что Google отдавала предпочтение собственному сервису платформы на стороне предложения (SSP) перед конкурентами, что затрудняло их работу.

Google должна в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с законодательством и предоставить сторонним SSP аналогичные условия, которые применяются к ее собственным сервисам, добавил регулятор.

Несоблюдение условий приведет к дальнейшим ежедневным штрафам, как заявила комиссия.

Google может обжаловать решение.