Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал Google на 2,61 млрд лир ($75 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов для размещения рекламы, передает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.
Турецкий регулятор оштрафовал Google на $75 млн
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Антимонопольный орган заявил, что Google отдавала предпочтение собственному сервису платформы на стороне предложения (SSP) перед конкурентами, что затрудняло их работу.
Google должна в течение шести месяцев привести свою деятельность в соответствие с законодательством и предоставить сторонним SSP аналогичные условия, которые применяются к ее собственным сервисам, добавил регулятор.
Несоблюдение условий приведет к дальнейшим ежедневным штрафам, как заявила комиссия.
Google может обжаловать решение.
Источник: Минфин
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