Кредитный спрос в Китае упал до минимума с 2009 года

Кредитная экспансия в Китае неожиданно замедлилась в ноябре, поскольку спрос на кредиты снизился до самого низкого уровня с 2009 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Народного банка Китая.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредиты, предоставленные реальному сектору экономики, за исключением тех, что выданы финансовым учреждениям, упали до самого низкого уровня в ноябре с 2009 года. Это компенсировало увеличение выпуска государственных облигаций, что снизило общий рост кредитования.

Корпоративные средне- и долгосрочные кредиты, отражающие готовность бизнеса расширять инвестиции и производство, упали до самого низкого уровня в ноябре с 2016 года.

Совокупное финансирование, являющееся широким показателем кредитования, выросло на 2,34 триллиона юаней (324,6 млрд долл.). Это по сравнению со средним прогнозом экономистов в опросе Bloomberg на уровне 2,7 триллиона юаней (374 млрд долл.) и ростом на 2,5 триллиона юаней (350 млрд долл.) в том же месяце прошлого года.