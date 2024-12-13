Курс валют на вечер 13 декабря: евро и доллар выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 25 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 13 декабря Закрытие 13 декабря Изменения доллар 41,60/41,62 41,70/41,72 10 /10 евро 43,51/43,51 43,76/43,76 25/25

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,90, евро — 44,05−44,25 грн.

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