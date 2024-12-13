К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 25 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 13 декабря: евро и доллар выросли на межбанке
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Открытие 13 декабря
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Закрытие 13 декабря
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Изменения
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41,60/41,62
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41,70/41,72
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10 /10
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43,51/43,51
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43,76/43,76
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25/25
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,90, евро — 44,05−44,25 грн.
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Источник: Минфин
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