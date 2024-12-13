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13 декабря 2024, 15:26 Читати українською

Бундесбанк прогнозирует стагнацию экономики Германии в следующем году

Бундесбанк признал структурные проблемы в экономике страны. Согласно новому прогнозу Бундесбанка, экономика Германии вряд ли вырастет в 2025 году после очередного спада этого года, пишет Liga.net.

Бундесбанк признал структурные проблемы в экономике страны.

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Что известно

«Немецкая экономика борется не только с постоянными экономическими препятствиями, но и со структурными проблемами», — сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

Валовой внутренний продукт упадет на 0,2% в 2024 году, заявил банк в пятницу, урезав июньский прогноз роста на 0,3%. Производство увеличится на 0,2% в 2025 году, а не на 1,1%, как прогнозировали ранее.

Бундесбанк ожидает, что экономика будет стагнировать этой зимой и начнет медленно восстанавливаться только в следующем году. В 2026 и 2027 годах банк прогнозирует рост на 0,8% и 0,9%.

Однако существуют риски снижения из-за вероятного введения американских пошлин по возвращению к власти в США Дональда Трампа. Торговый конфликт может даже привести к стагнации или сокращению ВВП Германии в 2025 году.

Подробности

Кроме того, сильная зависимость Германии от экспорта делает ее особенно уязвимой к снижению внешнего спроса. Немецкие компании все чаще сталкиваются со все большей конкуренцией со стороны развивающихся стран.

«Китай, в частности, сильно догнал и заметно увеличил долю рынка в таких секторах, как автомобильная и химическая промышленность, а также машиностроение, особенно важные для немецкой промышленности», — пишут эксперты.

Что касается инфляции, Бундесбанк пересмотрел свой прогноз с июня в сторону понижения. Ожидается, что рост потребительских цен останется высоким в 2025 году, лишь немного снизившись — до 2,4% с 2,5%. Однако в ближайшие годы банк прогнозирует постепенное возвращение инфляции до 2%.

Источник: Минфин
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