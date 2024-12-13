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13 декабря 2024, 14:56 Читати українською

Мировые продажи электромобилей достигли рекордного уровня

Мировые продажи полностью электрических и гибридных транспортных средств росли седьмой месяц подряд в ноябре, подскочив на 32% в годовом исчислении, что является третьим рекордным показателем подряд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion.

Мировые продажи полностью электрических и гибридных транспортных средств росли седьмой месяц подряд в ноябре, подскочив на 32% в годовом исчислении, что является третьим рекордным показателем подряд.

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Что известно

Мировые продажи электромобилей — как полностью электрических, так и гибридных — выросли на 32,3% до 1,83 миллиона в ноябре.

Продажи в Китае выросли на 50% до 1,27 миллиона автомобилей.

В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Европе — до 0,28 млн, что несколько ниже в годовом исчислении, но на 7,7% больше, чем в октябре.

Сообщается, что Китай продолжает лидировать в росте продаж, на его долю приходится почти 70% от общего объема продаж электромобилей за месяц, в то время как регистрации в Европе продемонстрировали незначительное снижение.

Подробности

Рынок электромобилей претерпевает критическую трансформацию, поскольку растущий спрос и производство в Китае конкурируют с рынками электромобилей в других странах.

Автопроизводители в Европе и Америке заявляют, что растущая торговая напряженность, правила выбросов CO2 и отмена стимулов в некоторых странах влияют на цены и ставят под угрозу тысячи рабочих мест.

В сообщении добавляют, что в остальном мире продажи не изменились по сравнению с ноябрем 2023 года.

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Источник: Минфин
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