В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили более 3,7 тыс. авто на электротяге (BEV). Чаще электромобили покупают во Львовской области и в Киеве. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Больше всего электромобили покупают во Львовской области и в Киеве. Самые популярные модели
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 517 ед. (92% б/у);
- город Киев — 471 ед. (61% б/у);
- Киевская обл. — 302 ед. (72% б/у);
- Днепропетровская обл. — 272 ед. (70% б/у);
- Одесская обл. — 214 ед. (73% б/у).
Новые авто
В части новых авто самые популярные электромобили на рынках:
- В столице и Днепропетровской области был Honda M-NV.
- В Киевской области — Volkswagen ID.4.
- В Одесской обл. — Zeekr 001.
- В Львовской области — BYD Song Plus.
Подержанные авто
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в Киеве и области и в Днепропетровской области.
- Tesla Model 3 во Львовской области.
- Nissan Leaf в Одесской обл.
Источник: Минфин
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