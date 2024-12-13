В биткоин ежемесячно поступает $80 миллиардов, Coinbase проводит делистинг USDT в ЕС: что нового

Coinbase проводит делистинг USDT и ряда стейблкоинов на территории ЕС.

Сегодня, 13 декабря, криптовалютная биржа Coinbase проводит делистинг стейблкоина Tether (USDT) и ряд других активов. Об этом сообщают пользователи платформы, которым компания разослала письма с уведомлением о своих намерениях.

По имеющейся информации, делистинг коснется европейского подразделения фирмы Coinbase Europe Limited. Кроме USDT, решение касается таких цифровых активов, как:

Pax Dollar (PAX);

PayPal USD (PYUSD);

Gemini Dollar (GUSD);

GYEN (GYEN);

Dai (DAI).

Грядущий делистинг компания аргументирует требованиями регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA). Его положения вступили в силу на территории ЕС в 2024 году.

В США хакеры скомпрометировали данные 58 000 клиентов биткоин-банкоматов

Хакеры получили доступ к персональным данным 58 000 пользователей биткоин-банкоматов Byte Federal. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на документы фирмы, поданные в прокуратуру штата Мэн.

В список скомпрометированных данных попали имена, адреса, номера телефонов, государственные удостоверения, номера социального страхования, сведения о транзакциях и фотографиях пользователей.

Взлом произошел еще 18 сентября. Команда Byte Federal обнаружила проблему 18 ноября. По их словам, неназванный хакер получил доступ к серверам компании благодаря уязвимости платформы GitLab.

Обнаружив атаку, разработчики отключили платформу и изолировали пораженные части системы. Они также обновили все доступы и наняли независимую фирму для расследования инцидента. Средства клиентов не пострадали.

Согласно данным на сайте Byte Federal, компания обслуживает более 1200 устройств на территории США.

В марте 2023 года другой провайдер криптоматов General Bytes подвергся атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным и средствам клиентов.

В Техасе представили законопроект о создании стратегического биткоина-резерва

В Палату представителей штата Техас внесли законопроект HB 1598 года о создании стратегического биткоин-резерва. Инициатива направлена на укрепление финансовой стабильности штата и превращение его в лидера в сфере блокчейна, сообщает Incrypted.

Автором билля является член Палаты представителей Джованни Каприльоне. В отличие от аналогичных законопроектов в других штатах, инициатива политика нацелена на создание резерва преимущественно по пожертвованиям.

«Никакие средства налогоплательщиков не будут тратиться на инвестиции в биткоины, чтобы максимизировать шансы на одобрение законопроекта. Денежные средства будут поступать из пожертвований жителей штата, предприятий и других государственных источников», — заявили в правозащитной группе Texas Blockchain Council.

Также в билле предусмотрено, что активы из резерва нельзя будет продать в течение пяти лет. И даже после этого срока власти не смогут использовать криптовалюту для транзакций за пределами штата.

«Вероятно, самым большим врагом наших инвестиций является инфляция. Стратегический биткоин-резерв, вложения в первую криптовалюту могли бы защитить их», — отметил Каприльоне.

Для одобрения HB 1598 требовалось две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате штата. При этом ближайшая сессия намечена на 14 января 2025 г.

В биткоин ежемесячно поступает $80 миллиардов

В биткоин поступает $80 млрд каждый месяц. Об этом заявил генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant Ки Янг Джу.

Он также заявил, что сказал, что почти половина капитала, поступившего на рынок биткоина за последние 15 лет, поступила в этом году.

«Если вы не понимаете, что это значит, вы все еще не понимаете биткоин», — заявил Янг Джу.