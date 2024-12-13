Курс валют на 13 декабря: евро в банках стремительно ушел вниз

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,80, евро — 43,95−44,17 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,51−43,51 грн/евро.

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