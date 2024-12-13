В пятницу, 13 декабря, российская армия в очередной раз атаковала энергообъекты Украины. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.
Энергетика Украины под массированным ракетным ударом. В Киеве действуют экстренные отключения (обновлено)
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«Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом», — написал он.
По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
«Только что будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения», — добавил министр.
В Укрэнерго сообщили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.
«С актуальным графиком отключений можете ознакомиться на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго», — заявили энергетики.
В Киеве Цифровой отметили, что сейчас действуют экстренные отключения электроэнергии вне графика.
Обновлено
Позже в Киев Цифровой написали, что в столице действуют стабилизационные отключения с 9:00 до 21:00.
Графики для Киева
Графики для Киевской области
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