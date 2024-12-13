Энергетика Украины под массированным ракетным ударом. В Киеве действуют экстренные отключения (обновлено)

В пятницу, 13 декабря, российская армия в очередной раз атаковала энергообъекты Украины. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом», — написал он.

По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

«Только что будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения», — добавил министр.

В Укрэнерго сообщили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.

«С актуальным графиком отключений можете ознакомиться на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго», — заявили энергетики.

В Киеве Цифровой отметили, что сейчас действуют экстренные отключения электроэнергии вне графика.

Обновлено

Позже в Киев Цифровой написали, что в столице действуют стабилизационные отключения с 9:00 до 21:00.

Графики для Киева

Графики для Киевской области