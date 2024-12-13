За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 760120 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 декабря: 1 390 российских оккупантов, 5 танков и 65 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 760120 (+1390) человек,
- танков — 9537 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 19675 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 21078 (+6) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1023 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20176 (+65),
- крылатые ракеты — 2861 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 31177 (+50) ед,
- специальная техника — 3642 (+0).
Источник: Минфин
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