К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 декабря: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 12 декабря
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Закрытие 12 декабря
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Изменения
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41,68/41,73
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41,60/41,62
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8/11
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43,83/43,87
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43,74/43,75
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9/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,95 грн. Евро покупают за 43,75 грн, а продают за 44,29 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,77−41,82, евро — 44,05−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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