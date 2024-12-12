Украина в декабре этого года рассчитывает на поступление еще около $8,5 млрд международного финансирования партнеров. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.
Украина до конца этого года планирует получить еще $8,5 миллиарда от партнеров — НБУ
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О каких средствах идет речь
«Речь идет, в частности, о средствах Европейского Союза по программе Ukraine Facility — чуть более 4 млрд евро, седьмой транш кредита Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд по программе расширенного финансирования EFF», — отметил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.
По его словам, средства в рамках G7 о выделении Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов ERA начнут поступать с начала следующего года и составят значительную часть от ожидаемого Нацбанком внешнего финансирования в $38 млрд в 2025 году.
Источник: Минфин
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