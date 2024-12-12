Бумаги Delivery Hero просели после дебюта Talabat в Дубае

Котировки компании Delivery Hero просели на 10% после дебюта ее подразделения Talabat на дубайском финансовом рынке. В процессе IPO оно привлекло $2 млрд. Вопреки рекордам в сегменте технологий и регионе GCC (Gulf Cooperation Council) за 2024-й, дебютная сессия оказалась волатильной, что навредило оценке материнской фирмы.

На старте торгов одна акция Talabat стоила 1,7 дирхама, что выше стоимости цены листинга на уровне 1,6 дирхама. Изначальный рост быстро сошел на нет и котировки Talabat просели на 12,4%, сообщают аналитики LBLV.

Снижение контрастирует с предыдущим импульсом, связанным с ноябрьской продажей 4,7 млрд акций Delivery Hero по более высоким расценкам. Из-за этого ожидания инвесторов относительно размещения ценных бумаг Talabat улучшились. Изначальной целью листинга был сбор 5,6 млрд дирхамов, но высокий спрос на рынке подтолкнул компанию к повышению размера предложения на 20%.

IPO акций Talabat вскрыло проблемы сегмента с высокой конкуренцией

Энтузиазм усилился обязательствами ключевых инвесторов, суммарно подписавшихся на ценные бумаги стоимостью в 918 млн дирхамов. Несмотря на значительную активность в процессе листинга, итоги дебютных торгов Talabat отрицательно сказались на котировках Delivery Hero. Данная ситуация отражает неопределенность рынка относительно потенциала роста фирмы на короткой дистанции, считают на lblv.com специалисты.

При листинге Talabat оценили в примерно 37 млрд дирхамов, но рыночная реакция в ходе первой торговой сессии показала, что инвесторы действуют осторожно в условиях глобального давления на экономику. Размещение акций хоть и стало значимым этапом для регионального технологического сегмента, но параллельно указало на проблемы поддержания динамики в конкурентной среде.

Максим Соколов, финансовый аналитик LBLV