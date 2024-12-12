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12 декабря 2024, 13:34 Читати українською

ЦБ Швейцарии снизил ставку до минимальных за два года 0,5% с 1%

Швейцарский национальный банк по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых. Аналитики в среднем ожидали снижения на 25 б.п. Об этом пишет Reuters.

Швейцарский национальный банк по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых.
Фото: depositphotos

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Что известно

ЦБ уменьшил ставку по итогам четвертого заседания подряд, до минимума с ноября 2022 года, на фоне ослабления темпов роста потребительских цен в стране.

Инфляция в Швейцарии в ноябре упала до 0,7% с 1,1% в августе.

Регулятор также скорректировал инфляционные прогнозы. Теперь SNB ожидает, что средняя инфляция в стране в 2024 году составит 1,1% (ранее ожидалось 1,2%), в следующем году — 0,3% (ранее — 0,6%), в 2026 году — 0,8% (0,7%). При этом ЦБ по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1% в текущем году, оценка роста в 2025 году изменена до 1−1,5% с 1,5%.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 20 марта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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